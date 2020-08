publié le 22/08/2020 à 08:49

À Oradour-sur-Glane, le gouvernement promet de tout faire pour retrouver les auteurs d'un tag négationniste. Le Premier ministre dit sa colère et sa consternation après la dégradation du centre de la mémoire dans ce village marqué par un massacre durant la Seconde guerre mondiale. 642 habitants avaient été fusillés par les Allemands. Le lieu de recueillement a été vandalisé.

C'est vendredi 21 août très tôt que le graffiti a été retrouvé. Un acte de vandalisme qui prouve que le combat pour la mémoire est un combat de tous les instants pour le maire de la commune. "Ça a provoqué de l'émotion et beaucoup de gens ont été choqués", assure Philippe Lacroix. "À tous les jeunes qui se rendent au centre de la mémoire, l'important c'est la vérité historique. On sait ce qui s'est passé ici mais évidemment il y a toujours des gens qui essaient de proférer des mensonges", se désole l'élu.

Gérald Darmanin a immédiatement réagi. "Un crachat sur la mémoire de nos martyrs", a assuré le ministre de l'Intérieur. Jean Castex a assuré que "tout sera fait pour que les auteurs soient traduits en justice".

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus en France - Pour le deuxième jour de suite, le nombre de contaminations a dépassé la barre des 4.000. 4.586 nouveaux cas de Covid détectés dans les dernières 24h. Selon Santé publique France, l'Organisation mondiale de la santé espère en finir avec la pandémie en moins de deux ans. Elle recommande le port du masque aux enfants âgés de plus de 12 ans.

Environnement - La planète peut dire merci à l'épidémie. Le jour du dépassement a lieu 24 jours plus tard cette année. Le confinement, ce coup de frein historique et mondial, a permis à la Terre de souffler un peu. En 2020, l'humanité a épuisé autant de ressources naturelles que ce que la Terre peut produire en un an à la date du samedi 22 août. L'année dernière, le "jour du dépassement" était le 29 juillet.

Trafic - Plus que 10 jours avant la rentrée des classes et ça va se voir sur la route ce samedi 22 août. On attend beaucoup de monde dans le sens des retours sur les routes. La journée est classée rouge par Bison Futé. Soyez prudents, les forces de l'ordre seront largement mobilisées.