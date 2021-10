Décidément, les procès s'enchainent pour Nicolas Sarkozy, même si cette fois, l'ancien chef de l'État n'est cité qu'en tant que simple témoin. La justice s'intéresse à une série d'études d'opinion, commandées par l'Élysée pour plus de 6 millions d'euros, sans aucun appel d'offres. Au total, entre 2007 et 2009, ce sont 264 sondages qui ont été réalisés à la demande de l'exécutif, illustration de cette obsession présidentielle sur absolument tous les sujets.

"Que pensez-vous du mariage possible entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ?", "Quelle est votre opinion sur la grossesse de Rachida Dati ?", "Dominique Strauss-Kahn a-t-il été convaincant lors de son intervention à la télé ?". Toutes ces questions, l'Élysée les a commandées à des instituts de sondage entre 2007 et 2009. Tous les sujets ou presque y passent, même les plus farfelus. Ce n'est pas la première fois que la présidence commande des sondages, loin de là, c'était même assez fréquent dans les années Mitterrand ou Chirac, mais là ce sont les thèmes des questions qui font réagir. Les thèmes mais aussi les instituts de sondages désignés et c'est tout l'objet du procès qui s'ouvre ce lundi.

La justice tente de déterminer si ces sondages ont permis d'enrichir des sociétés appartenant à d'ex-collaborateurs du président. Parmi eux, le sulfureux conseiller de l'ombre Patrick Buisson, qui a réalisé plusieurs sondages pour l'Élysée avec sa société. L'ancien secrétaire général du palais, Claude Guéant est lui aussi mis en examen. Nicolas Sarkozy, quant à lui, ne sera pas à la barre, il bénéficie de l'immunité présidentielle mais au tribunal, ses oreilles risquent de siffler.

