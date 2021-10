Carla Bruni explique sur RTL pourquoi elle évite les conflits avec Nicolas Sarkozy

Carla Bruni et Martin Lamotte invités de "On ne répond plus de rien"

Dans cette deuxième émission d'On ne répond plus de rien, Karine Lemarchand et Jeanfi Janssens reçoivent Carla Bruni et Martin Lamotte. Karine Lemarchand démarre l'émission en demandant à Carla Bruni si elle est vraiment quelqu'un de cash. "C'est vrai que je n'ai pas ma langue dans ma poche, mais qui aime bien, châtie bien. Donc je ne dis des choses que sur des gens très très intimes", confie Carla Bruni au micro de RTL.

Sur la question de la colère au sein d'une relation, Carla Bruni explique : "Mon conjoint est comme moi, je ne dirai pas colérique, mais il est impétueux. Nous sommes des personnes impétueuses". C'est pourquoi, le couple évite les conflits : "On ne se dispute pas, on a choisi cette option-là. On a vite vu qu'on ne pouvait pas tellement se disputer", poursuit-elle avant de préciser : "On est souvent d'accord, mais on a trop de tempérament pour se disputer je crois. On essaye de sublimer la situation, d'être d'accord l'un avec l'autre".

"Je préfère la colère au refoulement, que je le trouve dangereux et finalement tous les mensonges et toutes les trahisons ne sont jamais les faits des personnes colériques", conclut l'artiste.