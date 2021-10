Il n'est pas en campagne mais ce matin, c'était tout comme. Séquence dédicace et bain de foule pour Nicolas Sarkozy à la librairie Lamartine dans le 16e arrondissement de Paris. L'ex-président, condamné jeudi à un an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne en 2012, reste une référence pour la droite et continue de déchaîner les passions.

Nicolas Sarkozy est apparu plus combatif que jamais et touché par l'enthousiasme de ses fans. "Nicolas, Nicolas, Nicolas !", ont scandé ses supporters, dont certains sont arrivés très tôt, lors de l'apparition de l'ancien président de la République. Beaucoup sont venus lui apporter leur soutien après sa condamnation judiciaire, dont il a fait appel.

"Je ne veux pas faire de bras de fer avec qui que soit, je veux le droit", a simplement déclaré Nicolas Sarkozy, tout en se refusant à faire le moindre commentaire sur la campagne présidentielle.

