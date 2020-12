Financement libyen : Claude Guéant mis en examen pour "association de malfaiteurs"

et AFP

publié le 03/12/2020 à 12:45

L'ancien ministre Claude Guéant a été à son tour mis en examen pour "association de malfaiteurs" par les juges chargés de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, a confirmé le parquet national financier interrogé par l'AFP.

Cette nouvelle charge, retenue mercredi contre le bras droit de l'ancien président à l'issue d'un nouvel interrogatoire, était attendue depuis la mise en examen sous cette même qualification de Nicolas Sarkozy en octobre. Lourde de sens dans son intitulé, la qualification "d'associations malfaiteurs" plus facile à poursuivre jusqu'à un éventuel procès, puisqu'elle n'exige que la démonstration d'"actes préparatoires" de l'ancien président, en l'occurrence "avoir laissé" en conscience ses lieutenants, Claude Guéant et Brice Hortefeux, s'impliquer dans le pacte corruptif soupçonné avec le régime de Mouammar Kadhafi.

L'ancien ministre de l'Intérieur avait été mis en examen une première fois en mars 2015 pour "blanchiment de fraude fiscale", pour une vente de tableaux à 500.000 euros, provenant selon les enquêteurs de fonds libyens. Il n'avait plus été confronté aux magistrats depuis son interrogatoire du 11 septembre 2018, qui s'était conclu par une longue liste de nouvelles charges : "corruption passive", complicité et recel de ce délit, "recel de détournements de fonds publics", "complicité de financement illégal de campagne électorale" et "blanchiment de corruption passive en bande organisée". Claude Guéant conteste formellement.