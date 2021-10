Loto : "On a mis à peu près 6 mois pour l'annoncer", témoignent des grands gagnants

Ce week-end, un Français a remporté le plus gros gain à l'Euromillions, un montant record de 220 millions d'euros. Ce lundi matin, RTL vous propose un témoignage exceptionnel, celui d'un couple de grands gagnants du Loto. Ils ont remporté 4,5 millions d'euros. Marc et Sophie, dont les prénoms ont été changés, sont devenus millionnaires il y a 4 ans et Marc s'en souvient comme si c'était hier.

Il passe chez son buraliste, un petit message s'affiche sur l'écran et son détaillant l'envoie au centre de paiement régional avec sa femme. "La personne est arrivée, nous a dit qu'on nous cherchait depuis un petit moment. Tout cet argent, on était un peu perdu", explique Marc. Perdu et aussi angoissé désormais car pour empocher le gain, il faut rapporter le ticket au siège de la Française des jeux qui se trouve à côté de Paris.

"Pendant 5 semaines on s'est trimballé avec le ticket mais on ne savait pas qu'il était gagnant. On a trouvé une petite cachette, on l'a planqué au milieu des bouteilles d'apéro", racontent-ils. Les bouteilles d'apéro qui étaient donc sous étroite surveillance pendant 7 jours.

"Je n'ai pas pu faire mes courses, parce que c'était trop"

Le paiement se passe ensuite très simplement, comme le décrit Sophie : "Avant de monter à Paris, on a prévenu notre banquier. On nous a proposé de nous faire soit un chèque, soit un virement. On a opté pour le virement et ça s'est fait automatiquement. Quand on regarde sur le compte, on se dit que ça fait beaucoup de zéros".

Le couple n'a pas changé de banque, mais simplement de statut. Les gagnants ont mis à l'abri les membres de leur famille, mais cela n'a pas été si simple d'en parler. "On a mis à peu près 6 mois pour l'annoncer. Ils savent qu'on a gagné, mais ils ne savent pas combien. La peur d'entendre 'tu me donnes que ça, avec tout ce que tu as gagné'. C'est pour se protéger", confient-ils.

Ils viennent d'ailleurs à peine de s'acheter une nouvelle maison. "C'est que du bonheur", explique Sophie. Leur vie quotidienne n'a pas fondamentalement changé, même si le début de leur nouvelle vie a été bouleversé pour Sophie. "Quand on a appris qu'on avait gagné au Loto et qu'on est allé chercher notre gain, le premier jour où je suis allée faire mes courses, ça a été terrible. Je suis sortie avec une baguette de pain et une salade verte. Je n'ai pas pu faire mes courses, parce que c'était trop", poursuit la jeune femme.

Marc et Sophie continuent de travailler aujourd'hui et jouent toujours au Loto. On rappelle également qu'il y a 1 chance sur 19 millions de gagner au Loto et qu'il faut maitriser son jeu, ses mises et rester raisonnable.