Le XV de France célébrait son premier Grand Chelem en douze ans dans la soirée du samedi 19 mars au Stade de France. En conférence de presse à l'issue de la victoire face aux Anglais (25-13), l'un des Bleus a rendu hommage à Federico Aramburu. L'ancien rugbyman argentin avait été tué par balle dans la matinée en plein Paris. Maxime Lucu avait échangé avec lui à peine quelques heures avant le drame.

Selon les premiers éléments, la victime aurait participé à une rixe à la sortie d'un bar. Il fait encore nuit lorsqu'une altercation éclate entre le rugbyman, l'un de ses amis et deux autres clients de l'établissement en plein cœur de Paris, dans le VIe arrondissement. Le groupe est finalement séparé.

Federico Aramburu s'en va ensuite à pied, le long du boulevard Saint-Germain, avec son ami. Une voiture arrive à leur niveau, un tireur ouvre le feu et le sportif s'écroule, s'effondre. Les secours arrivés sur place n'arrivent pas à le sauver. La justice a ouvert une enquête pour assassinat. La brigade criminelle doit désormais s'atteler à faire entendre les témoins et exploiter la vidéosurveillance pour tenter de savoir qui pouvait bien en vouloir à cet ancien international argentin.

À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Des dizaines de personnes seraient décédées à Mykolaïv, dans le sud du pays, après que des frappes ont touché une caserne militaire vendredi. Aucun bilan officiel n'a été partagé par les autorités ukrainiennes.

Carburant - Les autorités alertent sur une pratique de plus en plus fréquente depuis la hausse du prix de l'essence. Mélanger du biocarburant et du carburant, une mauvaise idée pour votre véhicule.

Guerre d'Algérie - Dans son discours pour commémorer le 60e anniversaire des Accords d'Évian, samedi, le chef de l'État a une nouvelle fois plaidé pour l'apaisement.