"Cette date ne marque ni la fin de la guerre, ni le début de la paix.(...) Elle ne peut être la seule, ni être reniée, oubliée, bousculée", a déclaré samedi 19 mars Emmanuel Macron au cours d'une cérémonie à l'Élysée pour commémorer le 60e anniversaire des Accords d'Évian du 19 mars 1962, jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars est la "journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc". Mais cette date continue d'être rejetée parmi les harkis et certains rapatriés. "Cette date [du 19 mars] est d'abord celle d'un soulagement, mais je sais aussi combien cette date n'est pas la fin des violences", a reconnu le chef de l'État dans son discours rapporté par franceinfo.

Une fois encore, le président de la République a joué la carte de l'"apaisement" des mémoires de cette guerre. Une démarche initiée en 2017, que le président candidat compte poursuivre dans les prochaines années. Un prochain geste mémoriel est ainsi prévu le 18 octobre pour un hommage aux appelés ayant combattu durant la guerre.

"Le parcours de reconnaissance que nous allons poursuivre, car il est maintenant inarrêtable, est simplement la condition pour nous tous de ne rien oublier", assure-t-il. "Il y aura encore des moments où on trébuche, il y aura immanquablement des moments d'énervement, il y aura des sentiments d'injustice encore. Mais nous y arriverons."

Aucun officiel algérien à l'Élysée

Mais Emmanuel Macron fait face à des critiques qui regrettent notamment l'absence de réciprocité. "Beaucoup me diront : vous faites tout cela, mais vous n'êtes pas sérieux parce que l'Algérie ne bouge pas. À chaque fois, tous mes prédécesseurs ont été confrontés à la même chose", a-t-il déclaré devant quelque 200 invités. "Je pense que le jour viendra où l'Algérie fera ce chemin."

Aucun officiel algérien n'était présent à l'Élysée, même si l'ambassadeur en France, Mohamed-Antar Daoud, avait été invité, selon l'Élysée. Les relations entre les deux pays sont marquées par un certain apaisement après deux années de crispations.

À Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré, vendredi, que le dossier mémoriel devait "inévitablement être traité d'une manière responsable et équitable dans un climat de franchise et de confiance". Mais les "hideux crimes de la colonisation ne seront pas oubliés et ne sauraient être frappés de prescription", a-t-il prévenu dans un message diffusé par la présidence à l'occasion de cet anniversaire, célébré en Algérie le 19 mars comme une "fête de la Victoire".