publié le 12/06/2021 à 09:00

La deuxième journée du procès hautement symbolique de l'ex-compagnon de Julie Douib, Bruno Garcia-Cruciani, s'est déroulée vendredi. L'accusé reconnait les faits mais assure qu'il n'y avait aucune préméditation. Toutefois, le climat de violence existait bel et bien. C'est une certitude, car la victime avait pris pour habitude d'enregistrer ses disputes. Des extraits ont été diffusés devant la cour d'assises.

La présidente met la famille en garde : "ça va être difficile, vous pouvez sortir". La mère et le frère de Julie quittent alors la salle mais pas le père, qui serre le poing, "je tiens à rester, je vais enfin savoir ce qu'il a fait à ma fille". La voix de la victime s'élève, puis celle de l'accusé : "ça mal finir, t'es en couple, t'es pas capable de rester tranquille. Tu vas à la plage là, elle fait sa chaudasse. J'ai pris une fille de Paris exprès pour pas avoir une truie de l'Île-Rousse, et en plus j'ai fait deux gosses avec toi, je suis en train de le regretter", pouvait-on entendre a procès.

Sur un autre extrait, il crie en boucle "arrête, arrête, mais quelle clocharde". Là, une petite voix d'enfant s'élève, "c'est pas vrai". Garcia reprend, la voix tendue de rage, "à partir d'aujourd'hui, t'es à pied, terminé la voiture". On comprend qu'il quitte la pièce et la petite voix dit : "Maman", Julie sanglote, "Maman tu vas partir ?", à quoi la mère répond, "Maman jamais elle va partir, jamais elle te laissera. Il pourra faire tout ce qu'il veut, maman elle te laissera jamais". L'enregistrement s'arrête. Dans la salle, beaucoup d'amis de Julie sont en larmes. Lucien, son père, fixe le box. L'accusé regarde le sol.

