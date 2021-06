Les infos de 7h30 - Mort de Julie Douib : le témoignage poignant de sa voisine

publié le 11/06/2021 à 08:18

Le procès du meurtrier de Julie Douib, en Corse, se poursuit. Un procès symbolique : ce féminicide qui avait déclenché une vague d'émotion en 2019 avait poussé le gouvernement à organiser le Grenelle des violences conjugales.

Hier, la voisine de Julie Douib et de son compagnon a témoigné à la barre. C'est elle qui l'a retrouvée sur son balcon, gisant dans son sang après avoir reçu deux balles de 9 mm. "Elle gémissait, avec ses grands yeux, raconte-t-elle, en sanglots. Et elle m'a dit 'il m'a tuée'. Elle m'avait répété plusieurs fois que son compagnon lui avait dit qu'il devait la tuer, et moi je n'y croyais pas".

À ses inquiétudes, la voisine répondait : "Mais non, il ne va pas tuer la mère de ses enfants." Plusieurs fois elle demande à Julie Douib de partir sur le continent, de quitter la Corse. "Mais sans mes enfants, que voulez-vous que je fasse ? Je ne pouvais pas partir sans mes enfants", lui répondait-elle.

À écouter également dans ce journal

Sahel. Après plus de 8 ans d'engagement de l'armée française, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane, qui va se traduire par la fermeture de plusieurs bases françaises. Les Français engagés vont rester sur place mais seront redéployés au sein d'une force internationale.

G7. Les dirigeants des plus grandes puissances mondiales se réunissent pendant trois jours au Royaume-Uni, mais ont déjà décidé l'envoi d'un milliard de doses à des pays pauvres, la moitié par les États-Unis.

Vaccin. Après des mois d'intense pression, les Français semblent moins motivés à se faire vacciner, le rythme des réservations ralentit. Le délai des rendez-vous, lui, est désormais plus court, six jours en moyenne.