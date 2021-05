publié le 21/05/2021 à 09:11

C'est une manière peu commune de fêter l'obtention de son permis de conduire. Un jeune conducteur isérois s'est illustré d'une bien pâle manière en se faisant retirer son précieux document le jour même du résultat positif de son examen. 30 minutes avant de prendre le volant, le jeune homme de 18 ans venait de découvrir sur Internet qu'il avait obtenu son permis, qu'il avait passé trois jours plus tôt.

Après seulement quelques kilomètres, il se fait arrêter lors d'un contrôle de gendarmerie à Villefontaine. "Lorsque je le contrôle, il me dit qu'il vient d'avoir son permis, qu'il allait à Lyon avec des amis pour fêter ça et nous décidons de le dépister aux stupéfiants parce que nous constatons qu'il a les yeux un petit peu rouges", témoigne un gendarme.

"Le dépistage se révèle immédiatement positif au cannabis et à la cocaïne. C'est donc une suspension de six mois de permis et une amende de 700 euros", ajoute le gendarme.

Comme un jeune conducteur dispose de seulement six points sur son permis et qu'une conduite sous l'emprise de stupéfiants est sanctionnée justement d'un retrait de six points, le permis du jeune conducteur va être annulé. "Il a eu son permis 30 minutes, je pense que c'est un record", ironise le gendarme.

À écouter également dans ce journal

Culture - Emmanuel Macron va promouvoir, ce vendredi 21 mai à Nevers, dans la Nièvre, la réouverture des lieux culturels et donner le coup d'envoi d'un "Pass Culture" de 300 euros pour tous les jeunes de 18 ans,

Coronavirus - Le premier ministre, Jean Castex, a annoncé que tous les adultes pourraient se faire vacciner dès le 31 mai, au lieu du 15 juin, comme initialement prévu dans le calendrier vaccinal du gouvernement.

Économie - Selon une étude d'Euler Hermes, relayée par Les Échos, la France et l'Espagne pourraient mettre plus de soixante ans à effacer la dette générée par la crise sanitaire. L'Italie et surtout l'Allemagne mettraient beaucoup moins de temps.