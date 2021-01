Après avoir été recalé 157 fois, il décroche enfin son permis de conduire

publié le 20/01/2021 à 20:44

Nombreux sont ceux qui auraient lâché l’affaire, mais un quadragénaire, lui, a persévéré pour obtenir son permis. Après s’être fait recaler 157 fois au test théorique du permis de conduire, son travail a finit par payer. Un record historique en Angleterre.

Un permis qui lui a coûté...3.600 livres sterling, soit environ 4.000 €, d'après le site internet anglais LADBible. "Réussir son examen du permis de conduire est peut-être l’un des défis les plus délicats à gérer de la vie et cela peut demander à certains d’entre nous beaucoup plus de tentatives que pour d’autres", a déclaré Mark Tongue, directeur de Select Car Leasing, une société britannique de location de voiture, en commentant ces chiffres.

"Mais que vous échouiez une fois ou 157 fois à votre test, il n’y a pas de honte à se représenter et à réessayer", a poursuivit Mark Tongue.

Il est difficile d'obtenir son permis de conduire en Angleterre

En Grande-Bretagne, pour obtenir son examen théorique, le candidat doit répondre à 50 questions dans un laps de temps limité et avoir donné au moins 43 réponses exactes au questionnaire. Cette épreuve est, de plus, complétée par un test de perception du danger.

Le candidat doit visionner quatorze vidéos d’environ une minute chacune et y déceler quinze situations de dangers possibles en cliquant sur l’écran au moment même où il les perçoit. La vitesse de réaction à cliquer sur le danger aperçu détermine le nombre de points.

Après avoir réussi le code de la route, les candidats doivent ensuite passer le fameux examen pratique qui se compose de différentes étapes dont une éliminatoire qui concerne le contrôle de la vue. Ils doivent lire à l’inspecteur une plaque d’immatriculation située à une distance d’au moins 20 mètres. En cas d’échec, l’examen s’arrête là.

Ceux ayant réussi cette étape doivent ensuite répondre à des questions de sécurité puis l’examinateur demande aux candidats de rouler selon ses directives et d’effectuer différentes manœuvres.

Derrière ce "recordman", on trouve une femme de 34 ans qui a déjà passé le test théorique 117 fois sans être encore parvenue à l’obtenir. Puis vient un homme de 32 ans toujours recalé après son 94e essai.