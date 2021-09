Une semaine après l'ouverture d'une enquête interne sur les faits, et les agissements d'un grand gynécologue des Hôpitaux de Paris, RTL vous propose d'écouter le témoignage de plusieurs femmes qui se disent aujourd'hui victimes de ce professeur reconnu, Émile Daraï, un ponte dans son domaine. Lui, conteste les faits dont on l'accuse et parle de diffamation, elles pourtant confirment et racontent les violences subies et certaines scènes sont parfois dures à entendre.

Il y a trois ans, Marie prend rendez-vous avec celui qu'on décrit comme le grand spécialiste de l'endométriose, un ponte de l'hôpital Tenon à Paris. Lors de la consultation, le professeur Daraï l'ausculte. "Lors du toucher vaginal, il ne m'a pas averti, il m'a fait très mal. Je lui ai demandé d'arrêter, il a répondu que je chipotais, qu'un toucher vaginal ne faisait pas mal. Il a enfoncé ses doigts encore plus loin", raconte-t-elle.

La jeune femme écrit un courrier à l'hôpital pour dénoncer cet acte, mais aucune réponse. Des dizaines de patientes décrivent des faits similaires mais personne n'ose déposer plainte contre le professeur renommé. Une enquête interne conjointe a été lancée par l'AP-HP et la faculté de médecine de Sorbonne Université au sein du service de Gynécologie-Obstétrique de l'hôpital Tenon.

Le conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris confirme avoir reçu un signalement sur des faits de violences gynécologiques en 2014 et affirme avoir interrogé le professeur à l’époque mais ne pas être allé plus loin, car la patiente ne voulait pas poursuivre la procédure. Le professeur Daraï, par la voix de l'AP-HP conteste les faits et dit s'en remettre aux conclusions de l'enquête.

