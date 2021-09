Dans la brigade RTL ce mardi matin, on va s'intéresser à nos yaourts et ce qu'ils contiennent vraiment. L'association Consommation Logement Cadre de vie (CLCV) a analysé 264 yaourts et desserts frais aromatisés et les résultats sont étonnants, à commencer par les yaourts aux fruits.

De magnifiques fraises, pêches ou encore mangues attirent l'œil sur les emballages avec la promesse d'un bon goût de fruit. Le goût est parfois là, mais les fruits c'est beaucoup moins le cas, comme le détaille Lisa Faulet, chargée de mission alimentation à la CLCV. "On a en moyenne moins de 10% de fruits dans ces produits et même dans un produit sur 10, il n'y a aucune trace de fruit", dit-elle.

Pour autant, ces yaourts ne sont pas nocifs pour la santé, mais mieux vaut les préparer soi-même avec des produits naturels, comme le conseille le docteur Arnaud Cocol, médecin nutritionniste. "On peut mettre un extrait de fruit que vous avez vous-même acheté et dont vous allez maîtriser la quantité", dit-il.

Des desserts trop sucrés

Des marques haut de gamme montrent fièrement des framboises sur l'emballage, alors qu'il n'y a qu'une saveur et pas de fruit. Selon la CLCV, ces yaourts et desserts sont trop sucrés, Lisa Faulet a notamment analysé les crèmes dessert. "La palme revient aux desserts lactés qui contiennent l'équivalent de 4 morceaux de sucre pour un petit pot de 125 grammes".

Et pour le nutritionniste Arnaud Cocol, la question des quantités imposées par les industriels est problématique. "Les pots sont à 125g, il y a quelques années c'était 100g, voire même 80g. On augmente de plus en plus insidieusement la taille des portions", dit-il.

Contacté, Syndifrais qui représente les fabricants, conteste les résultats de l'enquête et explique d'ailleurs que les taux de sucres des yaourts ont baissé entre 2009 et 2017. Bien sûr, tout n'est pas si mauvais, mais comme souvent en alimentation, il faut éviter les excès sans pour autant se priver.

Enfin, une bonne nouvelle dans cette enquête, qui concerne le lait : 86% des yaourts analysés contiennent du lait français. En revanche, c'est beaucoup plus nébuleux pour le lait végétal. L'origine est tout simplement inconnue dans 65% des cas.