publié le 09/03/2021 à 08:49

L'histoire se répète en région parisienne. Un adolescent de 14 ans est actuellement entre la vie et la mort après une bagarre entre bandes de jeunes qui a eu lieu lundi 8 mars à Champigny-sur-Marne, à l'Est de Paris. La victime a été grièvement blessée à l'arme blanche et un autre adolescent a été touché.

"Quatre mineurs ont été placés en garde à vue" après l'affrontement qui s'est produit à une douzaine de kilomètres à l'est de Paris, a indiqué une source policière. Le garçon de 14 ans a été grièvement blessé au thorax à l'arme blanche et "son pronostic vital est engagé", selon la même source. L'adolescent s'est trouvé en arrêt cardiaque et a été ranimé par les pompiers, a indiqué une autre source proche du dossier. Il a été hospitalisé au CHU Henri-Mondor à Créteil.

Selon Julien Schenardi, syndicat alliance Val-de-Marne "on est dans le cadre de la guerre de territoire. Ce sont des affrontements entre bandes assez typiques du secteur et particulièrement fréquents".

Lors de ces rixes, les jeunes utilisent souvent des battes de baseball, des bouts de bois, des béquilles "et parfois même, ça va jusqu'à des armes à feu". Pour Julien Schenardi "il y a beaucoup de non-dits et une omerta énorme dans les cités en Île-de-France". Ces conditions compliquent donc le travail d'enquête des forces de l'ordre. Pour le moment, quatre jeunes sont en garde à vue dans cette affaire.

