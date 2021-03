Coronavirus : 3.743 patients en réanimation, le plus haut niveau depuis novembre

et AFP

publié le 07/03/2021 à 21:33

Ce dimanche 7 mars, le nombre de malades du coronavirus hospitalisés en réanimation a considérablement augmenté. Au total, 3.743 patients sont désormais dans ces services, contre 3.689 samedi. D'après les données de Santé publique France, il s'agit du niveau le plus haut depuis fin novembre.

Cet indicateur, qui concerne les cas les plus graves, était descendu sous la barre des 2.600 début janvier. Depuis, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Il reste toutefois bien inférieur au pic de la deuxième vague de l'automne où 4.900 patients étaient recensés en réanimation, et encore plus loin de la première vague du printemps où cela concernait 7.000 personnes début avril.

Sur les dernières 24 heures, 187 patients ont été admis en réanimation, un chiffre plutôt faible, mais qui correspond à ceux du week-end, toujours plus faibles qu'en semaine. Depuis le début du mois de février, le nombre total de patients hospitalisés a pour sa part plutôt tendance à baisser. Néanmoins, il était dimanche de 24.818, soit 53 personnes de plus que la veille.

3.904.233 cas confirmés depuis le début de la pandémie

Dans son bilan du 7 mars, Santé publique France a fait état de 21.825 nouvelles contaminations, portant le total à 3.904.233 cas recensés en France depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité des tests est de 7.3%, et stagne à ce niveau depuis une semaine.

Au total, 88.600 personnes sont décédées du coronavirus en France, dont 130 lors des dernières 24 heures.