et Benjamin Hue

publié le 09/03/2021 à 08:19

Invité de la matinale de RTL ce mardi 9 mars, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon est revenu sur la tension hospitalière dans la région francilienne, où l'Agence régionale de santé a ordonné lundi aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités pour augmenter le nombre de lits en réanimation.

"L'Île-de-France est probablement la région que nous surveillons le plus (...) Nous mobilisons l'ensemble des lits et des personnels disponibles", explique le haut fonctionnaire. "Nous sommes en très forte tension et nous suivons la situation jour après jour."

Pour autant, "le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité", selon lui. "C'est une mesure de dernier recours qui ne sera proposée au gouvernement et au chef de l'État que si nous avions l'impression que l'hôpital ne pourrait pas tenir".