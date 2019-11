publié le 28/11/2019 à 08:31

Le procès en appel du Cardinal Barbarin s'ouvre ce jeudi 28 novembre à Lyon. L'archevêque est poursuivi pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Preynat, prêtre du diocèse de Lyon, en 2002. En première instance il avait été condamné à six mois de prison avec sursis. Une peine que les parties civiles espèrent voir confirmée en appel.

Le primat avait proposé sa démission au pape François, au printemps, et celle-ci avait été refusée. Il s'était alors mis en retrait du diocèse de Lyon, se faisant discret depuis.

Ces derniers mois, le cardinal Barbarin a beaucoup voyagé. En Suisse d'abord, où il a remplacé quelques semaines un prêtre à Sion, et où il a célébré des messes, retrouvé les joies simples d'un curé de paroisse. Dans les colonnes du magazine Famille chrétienne, il a évoqué des voyages en Italie au sanctuaire de Lorette mais aussi dans les régions dévastées par les tremblements de terre. Il est également allé en Irak à Erbil et Mossoul pour soutenir les chrétiens d'Orient.

Entre deux voyages, il est resté au diocèse de Lyon, sans faire d'apparition publique, n'a pas pris de position. Selon les informations de RTL, il aurait célébré deux messes dans un cadre privé dans le Beaujolais et à Paris. Il a aussi été aperçu en Ardèche participer aux célébrations du 50e anniversaire de l'Abbaye de Saint-Pierre de Champagne en juin dernier.

Seule sortie médiatisée : début septembre, l'archevêque de Lyon avait concélébré la messe d'obsèques de son ami le cardinal Roger Etchegaray dans la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

