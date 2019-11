publié le 27/11/2019 à 17:11

Alors que les syndicats représentatifs de la SNCF ont lancé un préavis de grève pour le 5 décembre contre la réforme des retraites, la compagnie ferroviaire a pris ses dispositions en bloquant l'ensemble des réservations TGV et de certains Intercités pour la journée. Sur certaines lignes, il est même impossible de prendre un billet jusqu'au 9 novembre inclus.

La SNCF a décidé de bloquer systématiquement les réservations dès qu'elle n'est pas sûre de garantir la circulation du train. "Pour ne pas vendre des billets qu'on ne pourrait pas assurer commercialement par la suite", a expliqué la SNCF à BFMTV. L'ensemble des trains à réservation obligatoire, les TGV et certains Intercités sont concernés.

Sur certaines lignes, les réservations sont également perturbées jusqu'au 9 décembre. Par exemple, il est impossible de se rendre à Bordeaux en train depuis Paris entre le 5 et le 9 décembre, de même si l'on souhaite effectuer un voyage entre Strasbourg et Lille à ses dates. Pour autant, le site Oui.SNCF indique qu'il est possible de rendre à Lyon depuis Nice dès le samedi 7 décembre.

paris bordeaux Crédit : Capture d'écran site Oui.SNCF

Les voyageurs qui avaient déjà acheté des billets à ses dates sont particulièrement inquiets. "Nous sommes en train de recenser et de contacter ces usagers pour les prévenir que leur train risque de ne jamais partir", explique la SNCF.

La compagnie ferroviaire n'a pas encore dévoilé la politique commerciale quelle adoptera pour les voyageurs déjà en possession de billets pendant la grève. Elle devrait annoncer son plan de transport pour le 5 décembre et jours suivants, dans les prochains jours.