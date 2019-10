publié le 24/10/2019 à 18:19

Il nous donnait rendez-vous en fin de semaine, aujourd'hui est le grand jour. Renaud dévoile enfin la pochette de Les Mômes et les enfants, son nouvel album événement. Ce jeudi 23 octobre, l'artiste français avait publié une annonce mystérieuse sur les réseaux sociaux. La plume du message ("Renaud vous donne rendez-vous en fin de semaine") était facilement reconnaissable comme étant celle du père de Titeuf, le dessinateur Zep.

Renaud - Les Mômes et les enfants d'abord

Ce nouveau disque de chansons originales sera disponible le 29 novembre, et comme son nom l'indique, le thème principal de ce disque sera l'enfance et les souvenirs du chanteur. "C'est un album un peu différent dans la mesure ou c'est un album sur l'enfance, avait expliqué Renaud sur RTL. Je parle à la place des enfants et j'espère qu'ils verront ça ainsi que les parents parce que c'est quand même plutôt des chansons pour les grands."

Renaud fait ainsi un heureux retour et réaffirme par la même occasion sa bonne santé. "Ça va très bien malgré ce qu'en dit la presse people. Je n'ai ni AVC, ni cancer du foie, ni cirrhose. Je suis en parfaite santé depuis un an, je ne bois plus aucune goûte d'alcool depuis 9 mois. Je suis parfaitement lucide et heureux", avait-il confié au micro de RTL.