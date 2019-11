publié le 28/11/2019 à 06:47

Le cardinal Barbarin a de nouveau rendez-vous avec la justice ce jeudi 28 novembre. Condamné en mai dernier à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les crimes pédophiles du père Bernard Preynat dans le diocèse de Lyon, il avait décidé de faire appel.

Le procès en appel commence donc ce jeudi et devrait durer deux jours. Il est reproché au cardinal Barbarin d'avoir passé sous silence ces faits de pédophilie dans l'Église et de s'être obstiné pendant trop longtemps à ne pas reconnaître ses fautes.

Le primat avait fait acte de repentance, reconnaissant des "erreurs de gouvernance", mais refusant d'admettre ce que la justice lui reproche aujourd'hui, d'où sa demande d'appel. En mars dernier, il avait été reçu par le pape François, qui avait alors refusé sa démission. Il s'était malgré tout mis en retrait de la gouvernance de son diocèse

Hommage national - Lundi 2 décembre après-midi se tiendra aux Invalides l'hommage national en l'honneur des 13 militaires français de l'opération Barkhane tués au Mali, lundi soir, dans la collision de leurs deux hélicoptères au cours d'une opération de combat contre les jihadistes. Emmanuel Macron a demandé la présence d'élèves des communes d'où étaient originaires les soldats, notamment Gap.

Affaire Quesada - L'ancien candidat des 12 coups de Midi Christian Quesada est visé par cinq nouvelles plaintes pour harcèlement sexuel. Des jeunes femmes pensent avoir eu affaire à lui sur les réseaux sociaux. Il se serait fait passer pour un adolescent avant de leur demander des photos dénudées et de leur envoyer des vidéos à caractère sexuel. Une enquête est en cours.

Coupure d'électricité à Paris - Une vaste coupure d'électricité à Paris et en Île-de-France a provoqué pendant quelques minutes l'extinction de la Tour Eiffel et des lumières sur les Champs-Élysées mardi soir. Une partie de Paris ainsi que des communes des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise ont été touchées. Un incident sur un poste RTE à Cergy-Pontoise avant 22 heures est en cause.