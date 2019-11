Colère des agriculteurs : "On a un sentiment d'irrespect", déclare Christiane Lambert

publié le 27/11/2019 à 07:29

Un "sentiment d’irrespect et de méconnaissance" de l'agriculture. Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), dénonce la colère des agriculteurs, qui se préparent à manifester ce mercredi 27 novembre.

"On franchit des caps toujours de plus en plus graves. Pourquoi ces attaques en direction de l'agriculture ? On a l’impression que tout le monde nous dit comment faire notre métier alors que les agriculteurs ne gagnent pas leur vie," déplore la syndicaliste au micro de RTL. Alors qu'elle affirme avoir rencontré plusieurs ministres ces mois derniers, Christiane Lambert explique que "le dialogue est amorcé mais pas abouti" et qu'aucune décision n'a été prise.

Le manque de moyens par rapport aux autres pays européens, et la concurrence de plus en plus rude face à l'ouverture des frontières en matière de produits agricoles sont les principales revendications des agriculteurs. "Les agriculteurs français ne veulent pas être mis sous pression de cette façon là et ils ne veulent pas non plus perdre leur potentiel de production," a-t-elle affirmé.