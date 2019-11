Le cardinal Barbarin accusé de harcèlement moral et sexuel

publié le 20/11/2019 à 16:51

Benoît Quettier, ancien séminariste, se confie dans un mémoire de 12 pages où il accuse le cardinal Barbarin de harcèlement moral et sexuel, comme le révèle L'Obs ce mercredi 20 novembre. L'homme de 44 ans, qui est aujourd'hui marié, explique que les faits se sont déroulés entre 2006 et 2012.

Le quadragénaire a fait la connaissance de Philippe Barbarin en 2006, alors qu'il envisageait de devenir prêtre diocésain. Avec son frère, il a intégré le séminaire Saint-Irénée de Lyon et s'est lié d'amitié avec le cardinal. Il a même pensé avoir gagné toute sa confiance quand il est devenu cérémoniaire adjoint.

Mais au bout de quatre ans, le comportement du cardinal Barbarin vis-à-vis de Benoît Quettier a brutalement changé : "Il alternait les effets de tendresse et les humiliations. J'étais assez innocent et je ne comprenais pas ce qu'il cherchait, s'il voulait me faire rentrer dans sa cour ou s'il me faisait la cour".

Viré du séminaire car homosexuel ?

Convoqué à des entretiens privés, il devait répondre à des questions sur sa sexualité et donner les noms des autres prêtres s'il pensait qu'ils étaient homosexuels. "J'étais hétéro, c'était bien ça le problème. Et c'est pour ça que j'ai été viré", assure-t-il même aujourd'hui.

Harcelé, épuisé mentalement, Benoît Quettier est tombé en dépression et a dû suivre une thérapie. Il raconte donc son calvaire dans ce mémoire, qui a été transmis à la Commission indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise (Ciase).

Pour rappel le cardinal Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis en mars dernier pour "non-dénonciation d'abus sexuels". Le procès en appel doit se tenir le 28 novembre. Contacté par l'Obs, il n'a pas souhaité commenter cette nouvelle affaire.