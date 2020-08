publié le 12/08/2020 à 07:46

Charline, 30 ans, fait partie des six jeunes humanitaires tués au Niger ce dimanche 9 août. Emmanuel Macron a assuré aux familles des victimes que ce crime ne resterait pas impuni. Sa soeur Sarah assure que "c'était quelqu'un d'entière, qui avait le cœur sur la main et qui voulait toujours aider, apprendre".

Elle confie que "c'est la première fois qu'elle travaillait pour une ONG, mais que c'était toujours en elle". Face au drame, la jeune femme explique qu'il "n'y a pas de mots". "C'est un tout : la perte, la colère. C'est inacceptable", confie Sarah.

Le temps d'attente a été insupportable pour la jeune femme avant de se voir confirmer la mort de sa sœur. "On a attendu des heures dans le doute, l'angoisse. Au fond de nous on savait, mais l'attente est horrible dans ces moments-là", explique la jeune femme. "Il y a des photos qui ont circulé et je n'avais pas envie de voir ma sœur assassinée sur une photo", confie bouleversée Sarah.

