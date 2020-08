publié le 10/08/2020 à 13:34

"Ils ont été lâchement assassinés, certains étaient engagés pour la plus altruiste des missions : aider les populations". C'était l'hommage ce lundi 10 août au matin du président de la République aux huit personnes tuées dimanche dans le sud-ouest du Niger, lors d'une excursion touristique.

Six Français, un guide et un chauffeur nigériens ont été attaqués par des hommes armés à moto. Le parquet antiterroriste français a annoncé ce lundi 10 août l'ouverture d'une enquête pour assassinats.

On en sait un peu plus sur les assaillants. Il n'y a pas eu de revendication de cette attaque pour l'instant, mais le mode opératoire, une attaque à moto, et la façon d'exécuter les victimes, ressemblent à celui des groupes djihadistes. Il y a deux grandes nébuleuses dans la région : Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) et l'État islamique. Un spécialiste assure qu'habituellement, Aqmi cherche à prendre des otages, alors que l'État islamique chercher à terroriser.

L'État islamique dans le Grand Sahara est notamment très actif

L'État islamique dans le Grand Sahara est notamment très actif depuis ses reculs dans ses bastions syriens et irakiens. Les militaires nigériens et français poursuivent les assaillants avec un appui aérien et une surveillance satellite. Selon un média local non confirmé, une personne aurait été arrêtée.

L'ONG Acted dont faisaient partie les victimes est implantée au Niger depuis 2010 avec entre 150 et 200 salariés sur place. Il y en a eu jusqu'à 800. Les humanitaires sont une cible. Emmanuel Macron réunira ce mardi 11 août au matin un conseil de défense "sous l'autorité du président de la République et sur la base des informations qui seront transmises ce lundi par les autorités nigériennes et françaises".

À écouter également dans ce journal :

Lourdes - Bruno Lemaire s'est rendu à Lourdes ce lundi 10 août. Le ministre de l'Économie est parti à la rescousse des petits commerçants et des hôteliers. Alors que la cité mariale est désertée par les touristes et pèlerins, il annonce ce midi plusieurs mesures économiques de soutien.



Port du masque obligatoire à Paris - Depuis 8 heures ce lundi 10 août au matin, dans certaines zones à Paris ainsi qu'en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, le port du masque est obligatoire en extérieur. Prévue pour une durée d'un mois renouvelable, cette mesure doit permettre selon les autorités sanitaires d'enrayer un rebond du virus.



Tour de France 2020 - Rendez-vous à Nice pour le départ du Tour de France les 29, 30 et 31 août prochains, du moins pour l'instant. La Covid-19 pourrait s'inviter et provoquer un huis clos, alerte le maire Christian Estrosi.