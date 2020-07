publié le 13/07/2020 à 15:18

Deux mois après que le Parquet de Paris ait décrété que le meurtre de Mireille Knoll était un crime antisémite, les juges ordonnent un procès pour "meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime" contre deux suspects, révèle l'AFP ce 13 juillet.

Une troisième personne est aussi renvoyée devant les assises pour "destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité", selon une source judiciaire.



Mireille Knoll, 85 ans, a été assassiné le 23 mars 2018 dans son appartement parisien du XIe arrondissement. Les lieux ont été incendiés par deux endroits différents. Et le corps de l'octogénaire est découvert à moitié carbonisé, avec 19 coups de couteau. "C'est tellement atroce. Comment des gens ont-ils pu martyriser une femme âgée inoffensive qui les recevait avec amitié et amour et lui planter 11 coups de couteau, comment c'est possible ? Et ils ne sont pas dingues, c'est ça le pire", expliquait son fils Daniel Knoll sur RTL.