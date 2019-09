et Aurélia Valarié

publié le 13/09/2019 à 08:07

La scène s'est déroulée près de la gare RER de Sevran. Un policier a été surpris en train d'échanger des coups de poing avec un employé municipal, en pleine rue, dans une cité de la ville. La rixe a été filmée et massivement diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur la vidéo, on peut apercevoir le fonctionnaire tenter d’immobiliser l'individu en le tenant par les jambes, avant de se faire repousser. Les deux hommes échangent ensuite plusieurs coups de poing. Un deuxième policier intervient et utilise un pistolet à impulsions électriques. Une fois à terre le jeune a été interpellé et placé en garde à vue, avant d'être hospitalisé.

Aucune information sur son état de santé n'a été communiquée. L'agent des forces de l'ordre en question a été suspendu. Cette décision indigne les syndicats, les circonstances exactes de l’interpellation restent floues, l'IGPN a été saisie.

