publié le 23/07/2018 à 06:58

La menace est presque enfantine, mais son auteur et celui auquel il s'adresse ont de quoi inquiéter. Le président américain Donald Trump a demandé ce dimanche 22 juillet à l'Iran de ne "jamais plus menacer les États-Unis" sous peine de "conséquences telles que peu au cours de l'Histoire en ont connues". Prenant la parole sur son réseau social fétiche, Twitter, Donald Trump a rédigé son tweet en capitales, comme pour donner plus de férocité à son propos.



"Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'Histoire en ont connu auparavant", a rédigé le président américain sur Twitter. Le message était adressé nommément au président iranien Hassan Rohani. "Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles démentes de violence et de mort. Faites attetion !", a-t-il poursuivi, toujours en lettres capitales.

Ce message est intervenu après qu'Hassan Rohani eut prévenu le dirigeant américain à "ne pas tirer les moustaches du tigre", assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la "mère de toutes les guerres". Ces joutes verbales rappellent les échanges que Donald Trump a eus avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, avant que les tensions ne s'apaisent pour faire place à un sommet historique entre les deux hommes le 12 juin. Depuis le rapprochement inattendu avec la Corée du Nord, Donald Trump a fait de l'Iran son principal cheval de bataille.