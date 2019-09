publié le 12/09/2019 à 22:12

Un jeune Français vivant en Ukraine a été arrêté il y a quelques jours à l'aéroport de Roissy alors qu'il rentrait en France pour une cyber escroquerie.

Très doué en informatique, il a élaboré une attaque très ingénieuse et très simple qui lui a permis de pénétrer 2.000 ordinateurs qui sont devenus envoyeurs de mails. Il envoyait des e-mails de menace dans lesquels il disait obtenir des mots de passe, en apportant la preuve, et surtout des vidéos compromettantes du destinataire en train de visionner des contenus pornographiques. L'expéditeur demandait ensuite une somme d'argent, souvent aux alentours de 500 euros, pour ne rien diffuser. C'est ce qui est appelé une "sextortion".

C'était en réalité un énorme bluff. Mais une cinquantaine de personnes, au moins, ont payé la rançon, et il y en a probablement d'autres. Au total, le suspect a récolté 20.000 euros.

Cette escroquerie à grande échelle (1.900 plaintes directes et 28.000 signalements) a valu des mois d'enquête. Des milliers d'appels ont été répertoriés à la plateforme nationale d'écoute. Le suspect a reconnu les faits en garde à vue, selon les informations d'RTL. Il vient d'être déféré et placé sous contrôle judiciaire.

