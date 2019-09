publié le 12/09/2019 à 19:30

Une simple soupe peut vous laisser entièrement paralysé. C'est ce qui est arrivé à une habitante de l'Essonne. Celle-ci a été hospitalisée à la fin du mois d'août. Présente dans une bouteille de soupe périmée, c'est en fait la toxine botulique qui lui a été fatale. Le contenu était périmé de plus de trois semaines quand il a été bu, et les symptômes se sont déclarés dans la foulée.

"C'est en général 24 ou 48 heures après le repas. C'est une paralysie descendante donc cela commence par des troubles de la vision, des troubles ensuite de la déglutition : on a une bouche sèche, on commence à avoir du mal à parler", précise Christelle Mazuet, spécialiste bactérie et botulisme à l'Institut Pasteur.



La toxine botulique provient d'une bactérie qui se développe dans les produits sous vides sans oxygène, comme des bouteilles de jus de fruits ou dans les conserves, surtout celles faites maison et mal stérilisée. Cette bactérie est mortelle et très difficile à détecter. Elle ne change rien ni à l'aspect, ni à la couleur, ni à l'odeur des aliments.

La patiente est actuellement à l'hôpital mais sa condition n'est pas irréversible. Les autorités rappellent qu'il est nécessaire d'être très vigilant sur les dates de péremption, calculée au jour près pour les produits frais.

