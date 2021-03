publié le 02/03/2021 à 06:53

Treize jeunes sont de retour devant les assises ce mardi, accusés d'avoir attaqué en 2016 des policiers au cocktail molotov. C'était à Viry-Châtillon dans l'Essonne et l'affaire avait à l'époque suscité l'indignation générale. Les policiers qui surveillaient une caméra-vidéo avaient été surpris par plusieurs jeunes, qui avaient incendié leur véhicule. Deux agents avaient été grièvement brûlés.

En première instance, des peines de 10 à 20 ans ont été prononcées, certains jeunes relaxés. Alors que s'ouvre ce second procès, de nombreuses questions subsistent encore. Ce nouveau procès devrait se tenir à huis clos, pour tenter de répondre à ces questions qui hantent les policiers. Qui a lancé les cocktails molotov ? Qui a bloqué les portières ? Mais dans cette affaire, la loi du silence n'en fini pas de régner.

L'enquête a été particulièrement laborieuse : 900 personnes interrogées dans le quartier de la Grande Borne, pour rien ou presque, aucun ADN, des assaillants cagoulés sur les vidéosurveillance... Les accusés ont tous nié en bloc, certains affirmant même qu'ils n'avaient pas entendu parlé de l'attaque dans le quartier.

Les rares témoins qui ont répondu à leur convocation ont totalement changé de version. Les autres ne sont jamais venus par peur des représailles. Personne ne sait, par exemple, ce qu'est devenu l'enfant filmé avec un serpent autour du cou. Les audiences doivent durer près d'un mois et demi sous très haute sécurité.

