publié le 12/09/2019

Le Secours populaire victime de la Poste. L'association a déménagé en avril dernier à Strasbourg et depuis, tous ses courriers sont renvoyés à leurs expéditeurs. Un vrai problème quand on sait que la plupart des enveloppes contiennent des dons. La perte est estimée à 25.000 euros.

Le Secours populaire avait l'habitude d'envoyer des enveloppes T pré-timbrées pour que les donateurs n'aient pas à payer l'affranchissement. Au moment de son déménagement, le Secours populaire du Bas-Rhin a prévenu la Poste pour modifier l'adresse et "au lieu de changer l'adresse, ils ont supprimé le numéro d'autorisation qui existait pour le remplacer par un autre", explique Camille Vega, secrétaire général de l'association.

Ainsi, les enveloppes T envoyées n'étaient plus valables et la Poste a renvoyé les courriers aux donateurs. Le Secours populaire du Bas-Rhin n'a donc reçu aucun don par courrier entre avril et septembre, "un véritable gâchis, une vraie frustration", déplore Camille Vega, "25.000 euros ça représente l'intégralité de notre campagne vacances".

Pour l'instant la Poste considère qu'elle n'a rien à se reprocher. Pourtant, sur les enveloppes renvoyées aux donateurs il y avait bien marqué qu'elles étaient destinées au Secours populaire à Strasbourg, la nouvelle adresse n'étant pas très difficile à trouver.

