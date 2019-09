Crash de la Caravelle Ajaccio-Nice : levée du secret défense

et Emilien Vinee

publié le 11/09/2019 à 21:01

À la Une ce soir en partenariat avec le quotidien Corse-Matin, l’enquête sur le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice, le 11 septembre 1968, une des pires catastrophes de l’aviation civile en France : 95 morts, dont 13 enfants !

Après 51 ans de mystère, on s’approche peut-être enfin de la vérité ! Le magistrat instructeur de l’affaire, Alain Chemama privilégie officiellement l’hypothèse selon laquelle l’avion de ligne a été abattu par un missile militaire, hypothèse qu’il trouve « plausible et crédible », en contradiction avec la thèse officielle de l’enquête technique qui avait conclue à l’époque à un incendie accidentel dans les toilettes de l’appareil, ce qui aurait causé le crash.

Mais pour trancher, il faut que la justice puisse enfin avoir accès à des documents protégés par le secret-défense qui n’ont pas pu être consultés jusqu’à présent. L’analyse de ces documents demeure la seule possibilité d’avoir accès à la vérité des faits. C’est ce que souhaitent les familles des victimes depuis toujours. Ils l’ont dit et répété, ils ne veulent ni d’un procès en responsabilité, ni recevoir des indemnités, ils veulent simplement la vérité !

La levée du secret défense après le feu vert du Président de la République, permettra de savoir ce qui s’est vraiment passé ce 11 septembre 1968.

Nos invités

Mathieu Paoli, président de l’Association des familles des victimes. Ses deux frères et lui ont perdu leurs deux parents (Ange-Marie et Toussainte) dans ce drame, Max Clanet, journaliste d’investigation, co auteur du livre "Secret d'état : le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice" chez Ramsay, Stéphane Nesa, du barreau d’Ajaccio avocat des familles avec son confrère M° Paul Sollacaro du barreau de Nice, Anne Chabanon, journaliste à Corse-Matin, Gilles Siméoni, président du Conseil Exécutif de Corse qui avait écrit à Emmanuel Macron