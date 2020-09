publié le 03/09/2020 à 07:25

Les féminicides continuent de rythmer tragiquement la rubrique des faits divers. Le dernier en date s’est déroulé dans l’Eure où un homme est soupçonné d’avoir défenestré sa compagne du 7e étage alors que les policiers étaient présents derrière la porte.

Lundi 31 août, les forces de l’ordre sont appelées dans un quartier sensible à Vernon, où une violente dispute est en cours. Ils montent au 7e étage d’où viennent les cris et les bruits : ils tombent nez-à-nez avec l’occupant de cet appartement, armé d’une machette et qui tient des propos incohérents.

L’homme se retranche dans son logement avec sa compagne : les policiers appellent des renforts mais alors qu’ils tentent d’enfoncer la porte, ils entendent la femme hurler à plusieurs reprises. C’est vraisemblablement pendant ce laps de temps que l’homme pousse sa conjointe par la fenêtre : une chute mortelle de sept étages.

La victime avait déjà appelé les police et son conjoint avait été placé en garde à vue. Toutefois, cette femme âgée de 48 ans avait refusé de porter plainte. Son compagnon avait été notifié d’un rappel à la loi.

Grenelle des violences conjugales : des faiblesses pointées du doigt

Le Premier ministre Jean Castex a tenté de désamorcer les critiques de certaines associations sur les faibles résultats du Grenelle des violences conjugales. Il a annoncé 1.000 places d’hébergement supplémentaires.

Ce grenelle a été lancé il y a un an : selon le gouvernement, 37% des mesures annoncées ont été appliquées mais d'autres tardent, comme le numéro d’urgence, le 3919, qui ne sera pas utilisable avant la fin de l’année prochaine.

