publié le 09/08/2020 à 09:36

Presque un an après le lancement du Grenelle sur les violences faites aux femmes, Marlène Schiappa a annoncé la mise en place du bracelet anti-rapprochement.

C'était l'une des mesures phares annoncées par les associations. Ce dispositif, destiné à éloigner les conjoints violents et à alerter les forces de l'ordre en cas de non-respect des mesures d'éloignement, sera opérationnel à partir du mois de septembre.

"Je pense qu'il est temps de le mettre en place. Nous, on le réclame depuis plus de dix ans. Ça veut dire qu'il y a aussi une avancée dans la réflexion autour de ce dispositif. Il y avait des freins auparavant. Le dispositif a mis un peu plus de temps à se mettre en place du fait du confinement", a expliqué François Brié, la directrice générale de la fédération Solidarités femmes.

"On espère qu'il va pouvoir dès septembre être efficace et effectif pour que les femmes puissent être protégées des auteurs de violences, qui dans ces situations souvent ne respectent pas les décisions judiciaires."

