Grippe : le pic épidémique dépassé en métropole, la maladie recule

publié le 04/03/2020 à 13:50

L'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 ferait presque oublier que la France connaît aussi sa traditionnelle épidémie de grippe saisonnière de début de l'année. Pour autant, "le pic épidémique est probablement atteint dans toutes les régions métropolitaines", note Santé publique France dans son bulletin épidémique hebdomadaire (BEH).

"L’activité grippale est en diminution dans toutes les régions métropolitaines par rapport à la semaine précédente à l’exception de l’Occitanie où l’activité grippale est stable cette semaine, peut-on lire dans le BEH. La région Île-de-France passe cette semaine en phase post-épidémique."

Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont connu leur pic épidémique en semaine 7 (entre le 10 et le 16 février). "La semaine du passage du pic sera confirmée la semaine prochaine pour les régions Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Occitanie", ajoute Santé publique France.

La grippe recule dans toutes les régions métropolitaines hormi l'Occitanie Crédit : Santé publique France/BEH