publié le 04/11/2019 à 07:58

Le dossier s’alourdit contre le chirurgien grenoblois, accusé d’avoir raté des opérations du dos. Alors qu'on en parlait jusqu'à présent que de "blessures involontaires", une enquête est ouverte pour "homicide involontaire", suite au décès de l'un de ses patients, il y a 2 ans. La famille du défunt affirme que l’opération qu’il avait subi n’était pas nécessaire.

Selon leur avocat, plusieurs expertises réalisées par des professeurs de médecines ont conclu que la victime souffrait de problèmes vasculaires et qu'elle n'aurait donc pas dû être opérée du dos par le chirurgien grenoblois.

"On arrive aujourd'hui devant le juge d'instruction avec 3 rapports d'expertise qui sont assez accablants", a indiqué maître Hervé Gerbi. "L'intervention chirurgicale pratiquée était manifestement inutile. Le geste aurait pu être encore évité la veille de l'intervention. Cela n'a pas été fait et les conséquences en sont dramatiques, puisque le déroulement a été une suite continue de souffrance, jusqu'au décès le 4 novembre 2017", a-t-il ajouté. Le représentant de la famille demande également que le chirurgien soit poursuivi pour escroquerie.

"Plus on avance dans ce dossier, plus on voit qu'il y a eu manifestement des erreurs, donc il faudra que la justice passe", a déclaré, de son côté, le fils du défunt. Il espère aller "jusqu'à la vérité" dans cette affaire.

À écouter également dans ce journal

SNCF - Les trains ont été pris dans la tempête dans le Sud-Ouest. 4 TGV ont subi d'importants retards, dimanche 3 novembre. Jusqu’à 11 heures pour celui qui reliait Hendaye à Paris. En cause, des arbres tombés sur les voies en Aquitaine, pendant le passage de la tempête Amélie.

Emmanuel Macron - Le président de la République se rend à Shangaï, ce lundi 4 novembre. Il s'agit de sa seconde visite d'État en Chine depuis le début de son mandat. Principal objectif : permettre au secteur agroalimentaire français de mieux intégrer le marché chinois.

Gouvernement - Entre le premier anniversaire des Gilets Jaunes et la grève du 5 décembre, l'hiver s'annonce délicat pour l’exécutif. Cause d'inquiétude supplémentaire pour le gouvernement, la contestation touchent désormais des professions plutôt bien vues des Français, comme le personnel des hôpitaux ou les pompiers.