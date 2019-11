publié le 03/11/2019 à 18:42

Des affrontements entre jeunes et policiers ont débuté aux alentours de 19h samedi 2 novembre. Ces violences urbaines ont éclaté à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), en grande banlieue parisienne, entraînant l'incendie d'un chapiteau de cirque d'une valeur de 800.000 euros, a-t-on appris dimanche de sources concordantes. "Être privé de ce chapiteau à cause de délinquants, c'est dégoûtant", fulmine une mère de famille. "On a vu des petites échauffourées entre des jeunes et la police (...) C'était très violent", témoigne quant à lui un riverain au micro de RTL.

Des poubelles et des luminaires d'éclairage public avaient été incendiés, plongeant le quartier "dans l'obscurité", a détaillé le parquet de Versailles dans un communiqué. Les policiers envoyés sur les lieux ont été pris à partie par "une trentaine d'individus, aux visages dissimulés et, pour certains, porteurs de bâtons et de barres de fer", selon le parquet. Ils ont essuyé des jets de cocktails Molotov et de "pierres issues de ballast ferroviaire, manifestement amassées pour en découdre". Deux fonctionnaires ont été légèrement blessés et deux suspects, dont un mineur, interpellés.

À écouter également dans ce journal :

- Mort de Marie Laforêt : la chanteuse et actrice est décédée samedi 2 novembre à Genolier (Suisse) à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille. Les causes de la mort de l'interprète des Vendanges de l'amour ou Viens, viens n'ont pas été précisées.

- Accident dans la Somme : 33 personnes ont été blessées dimanche 3 novembre sur l'autoroute A1, dont quatre grièvement, dans l'accident d'un car effectuant la liaison Paris-Londres, a annoncé la préfecture de la Somme.

- Tempête Amélie : mer déchaînée, rafales à plus de 160 km/h, routes coupées par des arbres... Amélie, la première tempête de l'automne, a balayé la façade atlantique, en privant dimanche 140.000 foyers d'électricité. Le sud-est a aussi souffert de fortes pluies et d'inondations.