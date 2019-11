publié le 01/11/2019 à 18:41

Elles s'appellent Bissie et Eyenga. Deux petites siamoises camerounaises d'un an, reliées par l'abdomen, doivent être séparées le 7 novembre à Lyon, lors d'une opération "très technique et délicate", ont annoncé mardi 29 octobre les Hospices civils de Lyon (HCL). Cette intervention va pouvoir être réalisée "grâce à l'association La Chaîne de l’Espoir, les HCL et l’État camerounais", précisent les parties prenantes dans un communiqué commun.

Bissie et Eyenga Merveille sont nées à Ayos, petite ville du centre du Cameroun, le 6 novembre 2018. Grâce à une césarienne en urgence, leur mère, âgée de 18 ans, a pu aussi être sauvée. Rejetée par le père des enfants et une partie de la famille, leur mère s'était réfugiée à l’hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé où les bébés ont grandi en attendant l'opération.

C’est le Professeur Pierre-Yves Mure, chef de service adjoint en chirurgie pédiatrique à l’hôpital Femme-Mère-Enfant des HCL, l'un des plus gros hôpitaux pédiatriques en France, qui les opérera à Lyon. Ce sera une première pour cet établissement.

À écouter également dans ce journal :

- Algérie : Une marée humaine a déferlé vendredi dans les rues d'Alger pour réclamer une "nouvelle indépendance", 65 ans jour pour jour après le début de la lutte armée contre le colonisateur français. L'absence de comptage officiel ou indépendant rendent impossible de dénombrer les manifestants.

- Béziers : Une école et deux salles de classe d'un collège incendiées, des policiers caillassés : le quartier pauvre de La Devèze à Béziers (Hérault), a connu jeudi une soirée d'Halloween marquée par des violences urbaines, condamnées par le maire et le gouvernement. Vers 22h30, un feu s’est déclaré dans le collège Katia et Maurice Kraft. "Deux salles ont été détruites", ont indiqué les pompiers de l'Hérault.

- Le marché automobile français a connu une hausse de 8,74% sur un an en octobre, mais stagne sur les dix premiers mois de l'année, selon des chiffres publiés vendredi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).