publié le 29/10/2019 à 05:48

Après sept mois de grève, le ton monte encore un peu plus aux urgences, alors que les députés s'apprêtent à voter le projet de budget de la sécurité sociale. Certains services ont entamé une grève des codages. Ils vont assurer les soins mais n'effectueront plus les tâches administratives qui permettent à l'hôpital de facturer à la sécurité sociale.

Le mot d'ordre a été suivi au service pédiatrie du CHU de Clermont-Ferrand. "On est 44 pédiatres et il y a 44 médecins qui suivent le mouvement", indique le professeur Etienne Merlin. Le chef de service souhaite une prise de conscience rapide. La grève du codage était le moyen d'action le plus simple à mettre en place. "Pour les patients ça revient exactement au même, il y a simplement de l'argent qui ne rentre plus dans l'hôpital puisque habituellement dès qu'on fait un soin il est facturé à la Caisse d'assurance maladie qui va payer l'hôpital", précise-t-il.

Année après année, les restrictions budgétaires ont fait fuir les nouveaux médecins et usé les praticiens présents. Les grévistes ont mis en ligne une pétition avant de se réunir en assemblée générale ce mardi 29 octobre avec une possible grève de codage élargie aux autres services hospitaliers.

