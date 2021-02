publié le 22/02/2021 à 07:20

Il reste l'une des figures de l'histoire du sport olympique français. Mais c'est en tant que fils, qu'Alain Bernard revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Il a décidé de soutenir sa mère, victime elle aussi du chirurgien de Gap.

Comme des dizaines de patients, elle a été opérée du dos avec une injection d'une sorte de ciment dans les disques lombaires, et les complications douloureuses s'accumulent. Alain Bernard a donc choisi de sortir du silence.

S'il a décidé de s'exprimer, c'est d'abord parce qu'il ne supporte pas de voir souffrir sa maman, Eliane, 71 ans, très diminuée depuis son opération : "Ma maman je lui dois beaucoup, je lui dois tout dans ma vie. Elle m'a accompagné tout petit pour apprendre à nager. Derrière, elle m'a accompagné sur des compétitions pour que je puisse vivre ma vie, de mon sport, de ma passion. C'est insoutenable de la voir souffrir, et surtout de ne pas avoir de solution".

La mère du champion olympique de natation a eu des injections de ciment dans 5 disques de la colonne : "Il y a eu des fuites de ciment. C'est une souffrance. J'ai des douleurs la nuit, le matin pour me lever c'est compliqué. C'est un gros handicap. Je n'ai pas été avertie qu'on expérimentait sur moi une nouvelle technique, je suis un cobaye", témoigne-t-elle.

Mais au-delà du cas de sa maman, Alain Bernard veut fédérer au sein d'un collectif tous les patients victimes : "Je lance vraiment un appel à toutes les personnes concernées qui ont aujourd'hui des douleurs et qui ne s'en remettent pas. L'enjeu c'est de recenser un maximum de patients lésés aujourd'hui dans leur vie. Qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur douleur, dans leur désarroi. Et d'avoir une prise en charge par un avocat. On dit que l'union fait la force, c'est exactement ça : s'unir pour faire connaître et éviter que ça ne se reproduise".

Le chirurgien en cause a été récemment suspendu par les autorités médicales et le Procureur de Gap a ouvert une enquête préliminaire.

