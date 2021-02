publié le 21/02/2021 à 18:58

"Arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants". Le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, saisit le préfet du Rhône après la décision de la ville de Lyon de mettre en place un menu unique et sans viande dans les cantines scolaires. L'objectif affiché : servir plus rapidement les enfants pour limiter les risques de contagion. L'explication sanitaire ne convainc pas tout le monde, notamment les éleveurs qui y voient surtout un acte politique du maire écologiste Grégory Doucet. Certains d'entre eux se sont donnés rendez-vous lundi 22 février devant la mairie pour y installer une mini ferme et y vendre leur viande.

"On ne va pas en rester là", prévient l'un d'entre eux, Pascal Girin. "Par ce biais-là, je pense qu'on veut plutôt orienter ou manipuler la population vers une idéologie extrême de l'écologie", estime cet éleveur bovin de Grandis, dans le Rhône. "On nous a laissés entrevoir une collaboration entre la Métropole et le monde agricole et on se voit sanctionné ou imposé une décision pour laquelle nous n'avions pas été prévenus", fustige-t-il.

Pascal Girin explique que cette mesure déplaît "à un grand nombre de parents d'élèves pour qui le repas de midi est important". Selon lui, ce repas représente "une sécurité", l'assurance "d'avoir des enfants nourris avec un repas équilibré, ce qu'ils n'ont pas forcément le soir". Une pétition en ligne a été lancée sur les réseaux sociaux pour dénoncer la situation, de la "discrimination", d'après l'éleveur.

