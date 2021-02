Coronavirus : pourquoi la ville de Nice inquiète les autorités

publié le 19/02/2021 à 15:29

Ce n'est pas par hasard qu'Olivier Véran a décidé de se rendre à Nice ce samedi 20 février. Le Ministre de la Santé a déjà fait part de sa préoccupation concernant la ville lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 18 février.

Dans la commune sur la Côte-d'Azur, le nombre de cas flambe et le taux d'incidence, avec 751 cas pour 100.000 habitants, est bien supérieur à la moyenne nationale. Un taux qui a explosé ces six derniers jours.

95% des lits destinés aux patients de la Covid-19 sont occupés en réanimation. La professeure Carole Ichai, cheffe du service de réanimation au CHU de Nice, juge la situation sur Nice et sur les Alpes-Maritimes "très préoccupante". "On a une contagiosité très importante et un afflux d'hospitalisation, conventionnelle ou en réanimation, qui ne baisse pas du tout mais augmente", alerte-t-elle.

Une flambée de cas positifs constatée dans certains quartiers populaires de la ville mais aussi dans le centre. Les personnes âgées de 20 à 40 ans sont aujourd'hui les plus touchées.

Si le taux est en baisse chez les personnes de plus de 75 ans, il n'y a "clairement pas" eu assez de vaccination, selon la professeure Ichai. "Il faudrait une distribution appropriée à la situation des régions et départements. Ce n'est pas normal qu'on vaccine à la même vitesse la région qui est la plus durement touchée et les autres", estime la médecin, un point que devra éclaircir Olivier Véran lors de sa visite à Nice.