publié le 08/03/2021 à 07:29

La France avait échappé de peu à un attentat avant l'Euro 2016. Le procès de celui qui est soupçonné d'en être l'instigateur s'ouvre ce lundi 8 mars à Paris. Reda Kriket sera jugé au côté de six autres accusés. Il aurait projeté une attaque d'ampleur similaire à celle du 13 novembre, si l'on en croit la quantité d'armes et de munitions découverte dans son appartement d'Argenteuil le 24 mars 2016. Dès leur entrée dans l'appartement, les enquêteurs trouvent un arsenal hors du commun.

Parmi les éléments, on retrouve du TATP, l'explosif préféré des jihadistes. Il y avait aussi des dizaines de téléphones ainsi que des faux papiers qui permettaient de circuler en France et en Belgique. Aucun doute pour les enquêteurs, le groupe était sur le point de commettre un attentat majeur en France. Mais on ignore si le projet visait précisément un site de l'Euro 2016.

Le groupe de son côté explique qu'il n'y a pas de lien avec le jihadisme, et que l'arsenal était destiné au grand banditisme. Une version qui a un peu changé, l'un des suspects ayant évoqué en détention une logique qui n'était pas celle de braquages.

À écouter également dans ce journal

