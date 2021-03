et Ryad Ouslimani

publié le 03/03/2021 à 18:38

4 jours après son agression à Reims, un photojournaliste du quotidien l'Union est toujours entre la vie et la mort. Du côté de l'enquête, un homme de 21 ans vient d'être mis en examen pour tentative de meurtre aggravé, et il était largement connu des services de police. En effet, il a déjà été condamné à 8 reprises pour violences et trafic de stupéfiants.

Le procureur de Reims indique que le suspect faisait partie d'un groupe de 30 personnes qui s'apprêtaient en découdre avec une autre bande. La présence du journaliste les dérangeait, et il a donc été violenté à coups de poings mais aussi d'appareil photo. En garde à vue, l'homme s'est montré très agité et a refusé de répondre aux questions. Une deuxième personne a été identifiée, et les bandes vidéo sont analysées.

Le procureur précise que l'attaque s'est déroulée en peu de temps, une cinquantaine de secondes, et la victime n'a même pas eu le temps de s'abriter dans son véhicule pourtant situé à un mètre. L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité.

À écouter également dans ce journal

Grande-Bretagne - Un couple de jeunes Britanniques ont cru gagner à l'Euromillions en tirant les bons numéros, mais leur grille n'avait pas été validée.

Bondy - Marche blanche dans la ville après la mort d'Aymen, tué sous les yeux de son père.

Coronavirus - Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, annonce qu'une vie un peu plus normale pourrait être envisagée d'ici mi-avril.



Coronavirus - Le gouvernement veut éviter les mesures radicales comme le confinement le week-end. Des annonces sont attendues jeudi 4 mars.