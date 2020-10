publié le 30/10/2020 à 05:35

Après l’attaque au couteau dans la basilique de Notre-Dame de l’Assomption à Nice, jeudi 29 octobre, qui a fait trois morts, des fidèles sont venus se recueillir sur les lieux du drame. D'autres ont partagé leur peine dans les églises de la ville.

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées à l’église Sainte Reparate : le curé de la paroisse, le père Angela, avait appelé à un moment de prière et de recueillement. "Quand l’humanité est touchée, l'Église est touchée parce que l'Église est aussi une communauté humaine", explique-t-il. "Quand des chrétiens sont massacrés, nous sommes meurtris dans notre corps et dans notre chair", ajoute le curé.

Annick, une fidèle, confie de son côté "une grande tristesse et une indignation face à un acte aussi lâche" tout en assurant son soutien à tous les chrétiens. "Nous sommes en communion avec tous les chrétiens de France et du monde". Pour Luigi, malgré le choc et l’émotion, la sagesse doit l’emporter avant tout : "prier pour la paix et la réconciliation, c’est toujours important", explique ce religieux.

À Nice, ville multiculturelle bercée par la Méditerranée, ce n’est pas uniquement la communauté chrétienne qui a été frappée mais l’ensemble de la population, déjà lourdement endeuillée par l'attentat de 2016.

