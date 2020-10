publié le 30/10/2020 à 06:56

Nice endeuillée. Une attaque au couteau a été perpétrée jeudi 29 octobre au matin dans la basilique de Notre-Dame, faisant trois morts, dont un sacristain et deux femmes. Aux alentours de 9h, un homme est entré dans l'église et a égorgé une fidèle catholique puis poignardé deux autres victimes.

La deuxième femme, une mère de famille âgée d'une quarantaine d'années, est parvenue à s'enfuir et à se réfugier dans un restaurant à proximité. C'est là qu'elle a succombé à ses blessures. Brahim, le patron de l'établissement, témoigne.

"J'ai vu une femme traverser la rue pleine de sang. On l'a mise à l'abri dans mon restaurant. Elle était encore debout, traumatisée. On voyait le sang mais on ne savait pas d'où ça venait. C'est elle qui nous a dit 'il y a quelqu'un avec un couteau qui est en train de tuer des gens'. C'est là qu'on a compris que c'était un attentat", a-t-il confié sur RTL.

"Au début, je me suis dit 'elle va se remettre'. Mais malheureusement, elle est partie. Ça m'a fait mal au cœur. Après les gens sortaient, ils criaient 'appelez la police'. La police municipale est arrivée rapidement. Ils sont intervenus rapidement. Cette rapidité a évité le pire".

À écouter également dans ce journal

Sécurité - Deux semaines seulement ont passé depuis l'assassinat de Samuel Paty. Le gouvernement a décidé de relever son plan Vigipirate au niveau "urgence attentat". Les effectifs de l'opération Sentinelle vont être plus que doublés. Surveillance renforcée autour des lieux de culte.

Coronavirus - Le confinement est entré en vigueur jeudi soir à minuit, signant le retour de l'attestation dérogatoire de déplacement pour toute sortie du domicile. Pour les retours de vacances de la Toussaint, ce vendredi et ce week-end, une attestation sur l'honneur suffira.

Football - L'OGC Nice n'avait pas le cœur à jouer jeudi soir mais les joueurs de Patrick Vieira ont tout de même réussi à s'imposer 1-0 face à l'Hapoel Beer Sheva en Coupe d'Europe. De son côté, les Lillois de Christophe Galtier ont arraché le nul 2-2 face au Celtic Glasgow.