publié le 30/10/2020 à 05:00

À quatre jours de la présidentielle américaine, que pensent les Français des deux prétendants à la Maison Blanche ? L’élection, qui aura lieu mardi 3 novembre, sera scrutée bien au delà des frontières des États-Unis. Et de ce côté de l'Atlantique, l'affrontement entre le sortant Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se trouve très polarisé, d'après une étude BVA en exclusivité pour RTL.



Selon ce sondage, plus de quatre Français sur cinq (83%) auraient ainsi une mauvaise opinion de Donald Trump. Le président américain obtient davantage d'adhésion auprès des plus jeunes (13% des moins de 35 ans) et des sympathisants du Rassemblement national (25%). Mais dans l'ensemble, et toute génération confondue, le président républicain n'obtient pas les faveurs de nos compatriotes, en particulier chez les plus de 65 ans (88% d'opinions défavorables).



Comparativement à nos voisins britanniques (13% d'opinion favorable), espagnols (15%) et italiens (16%), la France (9%) fait même partie des pays européens, avec l’Allemagne (8%), les moins bienveillants envers le locataire de la Maison Blanche. Les Américains, seuls appelés à voter le 3 novembre, sont proportionnellement bien plus nombreux à avoir une vision positive du candidat républicain (35%)

Joe Biden, ce quasi-inconnu

Quant à son adversaire démocrate, qui recueille 35% d'opinions favorables dans l'Hexagone, les Français, et les Européens, se montrent dans l'ensemble circonspects. Ainsi, près de la moitié de nos compatriotes (48%) ne se prononcent pas au sujet de Joe Biden. L'ancien vice-président d'Obama semble pêcher par son manque de notoriété sur le vieux continent.

Malgré cette méconnaissance, les Français seraient prêts, s'ils le pouvaient, à voter à 57% pour Joe Biden, contre 9% seulement pour Donald Trump. Un large succès pour Joe Biden qui ne semble pas provenir d’une quelconque forme d’adhésion mais plutôt d’un rejet de Donald Trump. Un choix par défaut donc qui montre qu'en Europe aussi la présidentielle de mardi prochain s'annonce déjà comme un référendum se cristallisant autour de la personne du républicain.

*Enquête réalisée par internet par les instituts du réseau WIN en octobre 2020 dans 10 pays auprès de 11 737 répondants. En France, le sondage a été réalisé par l’institut BVA par Internet du 12 au 14 octobre 2020 auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.