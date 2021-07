Les infos de 6h30 - Affaire Troadec : la mère de Pascal, Renée Troadec, livre sa version

Aux assises de Nantes, le grand déballage continue au procès de l'affaire Troadec. Jeudi 1er juillet, la Cour a entendu la belle-mère d'Hubert Caouissin, jugé pour le meurtre de quatre membres de sa belle-famille. Comme sa fille et son gendre, Renée Troadec a elle aussi cru que son fils Pascal avait dérobé une mystérieuse caisse de lingots d'or que personne n'a jamais vue.

Cette petite dame de 79 ans ne ressemble pas à un cerveau machiavélique, cheveux bruns et courts, sanglée dans un imperméable bleu ciel sur l'écran de vidéoconférence. Interrogée sur le fameux trésor, Renée répond par des phrases courtes, parfois juste par des mots. "C'est mon mari. Il me dit qu'il a cassé un mur dans un immeuble que nous avions à Brest. Il a trouvé de l'or en 2006 et l'a transporté à la maison", raconte-t-elle à la barre.

La présidente lui demande alors s'il y a beaucoup d'argent. "Je ne sais pas", répond-elle avant d'admettre qu'elle ne l'avait jamais vu, "c'était au grenier, je ne pouvais pas monter l'échelle". "Un jour, quand j'étais à l'hôpital, Pascal et Brigitte ont pris les clés et y sont allés", poursuit Renée, à qui le couple n'aurait rien dit. "Mais alors comment vous savez qu'ils ont pris l'or", l'interroge alors la présidente. La femme écarquille les yeux et lâche trois petits grognements sans répondre.

La présidente poursuit : "ce n'est pas plutôt Hubert Caouissin qui vous dit qu'ils l'ont volé ?". "C'est possible", admet Renée qui a l'air dépassée, un peu perdue. Même diminuée, la femme de 79 ans reconnaît que l'or n'a peut-être jamais existé. Dans son box, Hubert Caouissin n'en a pas encore l'air tout à fait convaincu.

