Les infos de 6h - Canada : des habitants évacués à cause des incendies

Plus de 60 départs de feux ont été enregistrés en 24h en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, là où les températures ont frôlé ces derniers jours les 50°C. Du jamais vu dans la région. Un millier d'habitants ont dû être évacués.

Les habitants de Lytton ont eu une heure pour embarquer dans leurs voitures et quitter leurs maisons. Les autorités confirment que la plupart ont déjà été détruites. Sur les images de ceux qui ont eu le temps de filmer leur fuite, la route a des airs d'enfer. Les flammes immenses ont tout emporté de ce petit village niché dans une vallée. Connu pour ses couleurs à l'automne, il est désormais réduit en cendres.



Joey a dû quitter sa maison car les flammes la menaçaient, à Kamloops, à deux heures de Lytton. Elle raconte avoir tout laissé derrière elle, juste le temps de prendre quelques objets de valeur. Elle se sent dépassée et attend d'en savoir plus sur ce qu'il reste des maisons de la ville, même si elle ne se fait guère d'illusions. Un autre évacué de Kamloops, Marshall, décrit son périple : "on a essayé de sauver un maximum de choses, de laisser l'endroit aussi sûr que possible, puis on a dû partir. On a tellement de choses à gérer d'un coup, je me sens fatigué".

Face aux feux qui se multiplient toutes les heures, des équipes de pompiers australiens et mexicains pourraient bientôt venir en renfort des canadiens.

